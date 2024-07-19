Дефицит электроэнергии в Улан-Удэ нарастает

Аномальная жара и нехватка электрической генерации, к счастью, не привели к перебоям в подаче электроэнергии по Бурятии. В отличие от многих российских регионов, где включенные на полную мощность кондиционеры вызвали лавинообразное отключение электроэнергии.В Бурятии электросети в целом выдержали возросшую нагрузку из-за жаркого лета. Также стоит отметить, что, по прогнозам синоптиков, со следующей недели ожидается похолодание и возвращение летних температур с 35 градусов тепла до 25 градусов.Между тем осень и зима уже не за горами. Энергетики отмечают, что с прошедшей зимы, когда население Улан-Удэ, по совету экологов, начало переход с угля и дров на электроотопление, в ряде районов Улан-Удэ отключения электроэнергии происходили практически каждый день. Речь идет о плановых отключениях в январе 2024 года на Левом Берегу в связи с высокой нагрузкой и изношенностью до (80%) электросетей. В связи с этим диспетчеры вводили графики временных отключений.На прошлой же неделе ТГК-14 неожиданно решила порадовать население новостью - энергомощности в столице региона планируют повысить.- Улан-Удэнской ТЭЦ-2 будет поставлена турбина Тп-75/85-12,8 мощностью до 90 МВт. Соответствующий контракт подписали ТГК-14 и Уральский турбинный завод (АО «УТЗ»). Станция будет оснащена целым рядом энергоэффективных и экологичных технических решений, проработанных с учетом нормативов, квотирования выбросов и требований отрасли, - сообщили энергетики.Как сообщил председатель совета директоров ТГК-14 Константин Люльчев, увеличение электрической мощности по энергообъектам ТГК-14 составит (15%) благодаря совместным проектам с одним из крупнейших в стране производителей энергетического оборудования.- Стоимость новой турбины составляет миллиарды рублей. Растущий с каждым годом объем инвестиций является существенным шагом для ТГК-14 и развития Бурятии, - заявил Константин Люльчев.Говоря крайне неконкретно о «миллиардах», г-н Люльчев не лукавил. Он действительно не знает, сколько будет стоить станция к 2028 году. Скорее всего, турбина обойдется в сумасшедшую сумму - ведь импорт такого оборудования прекращен из-за санкций. А оставшиеся без конкуренции с западными производителями российские заводы работают с полной загрузкой и ставят такие цены, какие захотят.В целом сумма проекта модернизации Улан-Удэнской ТЭЦ-2, где львиную долю занимает как раз эта небольшая турбина в 90 МВт, обойдется в сумму от 30 млрд рублей. Еще несколько лет назад эта была годовая сумма доходов всего регионального бюджета. Естественно, что за все будет платить федеральный бюджет. Но, правда, появились сомнения, что сумму выделят: дефицит, вызванный растущими оборонными расходами, не способствует подобным тратам…К тому же пока даже нет проекта, а турбину запланировали поставить лишь в 2028 году. Как еще четыре года город будет существовать при растущем дефиците электроэнергии - непонятно.- Это «мероприятие» не даст надежной обеспеченности электроэнергией города, - говорит эксперт в области энергетики Владимир Афанасьев. -установка новой турбины покроет примерно (20%) существующего дефицита электроэнергии. Еще примерно пять таких турбин необходимо для перехода города на электроотопление, - полагает он.Добавим, что на ТЭЦ намерены поставить именно угольную турбину, а не газовую.Фото: пресс-служба правительства Бурятии