Общество 19.07.2024 в 09:18

ВСГУТУ договорился о сотрудничестве с Академией китайской культуры

Вузы будут обмениваться научными статьями, проводить вместе исследования, готовить кадры
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Текст: Служба информации "Номер один"
ВСГУТУ договорился о сотрудничестве с Академией китайской культуры

Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления (ВСГУТУ) и Академия китайской культуры Внутренней Монголии КНР намерены сотрудничать. Согласие об этом обоюдно выразили ректор ВСГУТУ Игорь Сизов и директор Академии китайской культуры Внутренней Монголии Чжэн Хунсюэ во время встречи.

Сотрудничество предусматривает обмен научными статьями, публикации результатов совместных исследований, участие в международных проектах и подготовка научно-педагогических кадров через аспирантуру на компенсационной основе или по государственным квотам.

Ректор выразил уверенность в том, что последующее соглашение станет отправной точкой для партнерских отношений между двумя учебными учреждениями.

- Наш университет поддерживает тесные связи со многими китайскими вузами и колледжами, и мы намерены продолжать развивать это сотрудничество. Сегодня мы встретились с представителями Академии китайской культуры Внутренней Монголии. Это была наша первая встреча, на которой мы познакомились и рассказали о нашем университете. Я убеждён, что это знакомство положит начало новым партнёрским отношениям, - рассказал ректор ВСГУТУ Игорь Сизов.

Директор Академии китайской культуры Внутренней Монголии Чжэн Хунсюэ, отметил много интересных разработок и патентов, представленных в первом университете Бурятии.

- Это наш первый визит в Бурятию. Во ВСГУТУ мы увидели много интересных и полезных разработок и патентов. Мы готовы помогать в различных проектах, обмениваться опытом и знаниями, - рассказал Чжэн Хунсюэ.

Отметим, на сегодня ВСГУТУ подписал 15 договоров о сотрудничестве с образовательными и научными организациями Китая.

 

Фото: ВСГУТУ

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