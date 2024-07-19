В микрорайоне Южный в Улан-Удэ ограничат движение через железнодорожный переезд

- На железнодорожном переезде, расположенном в микрорайоне Южный города Улан-Удэ (5652 км ВСЖД «Южлаг»), в ночь с 19 на 20 июля 2024 года будут проводиться ремонтные работы. Движение автотранспортных средств через переезд будет ограничено с 23:00 до 01:00. Время указано местное, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.

Фото: Номер один