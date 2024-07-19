25-летняя улан-удэнка весь год будет работать на государство

За пьянство за рулем 25-летнюю жительницу Улан-Удэ отправят в исправительный центр. Целый год она будет работать и часть своего заработка отдавать в доход государства.

Как рассказали в прокуратуре республики, в 2022 году девушка была впервые осуждена за управление автомобилем в нетрезвом виде и лишена водительских прав на два года.

- Однако в мае 2024 года находясь в состоянии алкогольного опьянения, она села за руль автомобиля «Киа Соул», принадлежащий её матери. Ее машину остановили сотрудники ГИБДД из-за подозрений в нетрезвом вождении. Медицинское освидетельствование подтвердило ее алкогольное опьянение, - комментируют в ведомстве.

Октябрьский районный суд г. Улан-Удэ приговорил виновную к одному году принудительных работ. 10% из ее зарплаты будет удерживаться в доход государства. Также девушку почти на три года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

После вступления приговора в законную силу для отбывания наказания осужденную направят в исправительный центр, добавили в прокуратуре.

Фото: loon.site