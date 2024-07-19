«ЭкоАльянс»: «Тарифы вырастут в разы при подворовом сборе мусора»

Жители села Хойтобэе Иволгинского района выступили с обращением, где просят убрать установленные мусорные контейнеры и вернуть подворовой сбор мусора. Ситуацию прокомментировали в компании «ЭкоАльянс», являющейся региональным оператором по вывозу ТКО по Бурятии. Так, смена схемы вывоза мусора неизбежно приведет к росту тарифов. Да и в целом ситуация оказалась не такой однозначной.- Мы пошли навстречу администрации Иволгинского района, администрации Нижнеиволгинского поселения. Мы передали в район на безвозмездное пользование 130 евроконтейнеров. Так или иначе у нас в Сотниковском поселении контейнеры поставили, в Поселье поставили. Население понемногу привыкает к новой системе сбора. Что касается конкретно Нижнеиволгинского поселения, здесь, к сожалению, нам не удалось найти взаимопонимания с администрацией поселения. Установлено было 30 контейнеров. Соответственно для того, чтобы сейчас не усугублять ситуацию, мы эти контейнеры уберем, переставим их либо в Сотниково, либо в Поселье, добавим там, где люди просят сейчас увеличить наоборот, количество. Что касается дальнейшей работы по Нижнеиволгинскому поселению, мы оставляем за собой право сейчас обратиться в надзорные органы с требованием к администрации установить контейнерные площадки, обеспечить инфраструктуру вверенной территории и соответственно отдельные претензии с нашей стороны пойдут в адрес ДНТ и СНТ, в обязанность которых входит сейчас установка контейнерных площадок. То есть они должны были это сделать еще 5 лет назад, когда региональный оператор только приступал к своей деятельности. За 5 лет, к сожалению, не изменилось в этой части ничего. На самом деле понятие «мешкового сбора» в нашей территориальной схеме не зафиксировано, если все приводить в соответствие, то затраты должны будут вырасти в разы. Соответственно и тариф должен будет возрасти в разы, - отметил директор ООО «Экоальянс» Дмитрий Дружинин.В министерстве природных ресурсов Бурятии пояснили, что в как такого «помешкового» сбора мусора в законодательстве не существует. В свое время к нему прибегли временно, на период обустройства контейнерных площадок.- Изначально в Республике Бурятия было принято решение о мешковом сборе, потому что у нас не во всех поселениях есть контейнерные площадки. Но мы уже еще два года назад говорили, что это пока мера временная, и, то есть мы все равно будем переходить на контейнерный сбор. По сегодняшнему законодательству создавать и содержать контейнерные площадки у нас обязаны муниципалитеты. Есть ещё большой вопрос у нас с ДНТ и СНТ, но там собственники, соответственно, должны самостоятельно создавать эти площадки. Вообще в законе об отходах производства и потребления нет такого понятия, как «помешковый» сбор. В целом если брать практику Российской Федерации, то нигде ни в одном регионе практически такого сбора нет, только у нас, - отметила министр природных ресурсов Бурятии Наталья Тумуреева.Если повсеместно вводить подворовый или «помешковой» вывоз мусора, то это скажется на тарифе, что в свою очередь отразится на всех жителях республики.- Что касается подворового объезда, отдельно такой статьи в методических указаниях по расчету тарифа не предусматривается. Но если региональный оператор совместно с Минприроды заключает контракт, в котором будет указано, что для каких-то поселений такой подворовой объезд возможен, то, естественно, эти затраты регионального оператора будут обоснованы, и он имеет право предъявить их для расчета тарифа. Если все поселения включат подворовой объезд в тарифы регионального оператора, естественно, будет значительный рост тарифа для всех граждан Республики Бурятия. Поэтому с этой точки зрения Минприроды с региональным оператором и муниципальными образованиями должны следить за тем, чтобы контейнера были установлены в нужном месте, в необходимом объеме, и чтобы это не привело к дополнительному росту тарифов, - говорит руководитель Республиканской службы по тарифам Борис Хмелёв.Как пояснили в Республиканской службе по тарифам, согласно действующему законодательству в тарифы регионального оператора включаются расходы по сбору, транспортированию, обработке и захоронению твердых коммунальных отходов. Также в статье затрат регионального оператора включаются расходы на приобретение контейнеров в ограниченном размере, не более 1% от общих затрат регоператора, а также сбытовая надбавка.Подобную проблему с вывозом мусора жители ТОС «Надежда» решили, объединив усилия.- Мы вышли с инициативой к «ЭкоАльянсу» и договорились. На сегодня подворовой вывоз у нас не осуществляется. А по ТОСу стоят более 20 баков. Евробаки с колесиками, с крышками. Никаких крыс, никакого зловонного вот этого облака над ТОСом не нависает. В первое время, конечно, жители были не в восторге, потому что привычно было поставить мусор возле двери и всё. Но вот сейчас недовольных нет. Была проблема, конечно, поставить баки конкретно в каких-то местах, никто не хочет, чтобы рядом с его домом стоял мусорный бак. Но, тем не менее, золотую середину нашли, места установки баков мы определили, сами подготовили площадки, сами выровняли, скосили, мы даже технику пригнали. Теперь всё замечательно. «ЭкоАльянс» стабильно всё вывозит. Вчера вот я звонил Дмитрию Константиновичу и прямо спасибо сказал, потому что, результат налицо. За оградой вот эти страшные пакеты не висят. коробки для пакетов не стоят. Всё очень удобно. Всё так, как и должно быть. Даже вот многоквартирный дом если взять, и у меня нет мусоропровода, допустим, в подъезде. Я беру пакетик, прохожу 100 метров, чуть-чуть физнагрузки, мусор выбросил. То же самое у нас. Понятно, что у каждого дома не поставить, да и не надо. Мы распределили оптимально, так что проблему мы эту решили, - рассказывает представитель ТОС «Надежда» Анатолий Мамасуев.К слову, директор «ЭкоАльянса» отметил, что почти каждый житель Хойтобэе не платил за мусор в течение года. В связи с этим возникает вопрос, который обращен к жителям: «На самом ли деле оплачивается услуга «Экоальянса»? Прежде чем требовать высокое качество оказания услуг, может стоит убедиться, что вы ее оплачиваете и ваши требования обоснованы?».Фото: «Номер один»