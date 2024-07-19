В Бурятии наградили лучших волонтеров СПИД центра

Накануне в Национальной библиотеке Бурятии открылся 22-й слёт волонтёров, работающих по профилактике ВИЧ-инфекции (возрастное ограничение 16+). В слете принимает участие более 100 волонтеров- неравнодушных, активных молодых ребят.

- От Минздрава Бурятии вручила благодарственные письма 5 юным волонтёрам за активный вклад в дело профилактики ВИЧ-инфекции и пропаганду здорового образа жизни. Здорово, что такие молодые ребята заботятся об окружающих и информируют о таком социальном заболевании как ВИЧ-инфекция и какие есть меры профилактики, - рассказала Евгения Лудупова, министр здравоохранения -зампред правительства РБ.





Специальный кубок «Красная лента» за особый вклад в дело профилактики ВИЧ-инфекции были вручены сразу двум волонтерским группам - «Селенга» из Селенгинского района и «Горячее сердце» из Восточно-Сибирского государственного института культуры.

Более чем за 20 лет в Бурятии обучено 6382 волонтера или 345 волонтерских групп, которые проводят информирование по профилактике СПИД среди населения.

В Бурятии с 1990 года по 1 июля 2024 года зарегистрировано 11 335 ВИЧ-инфицированных, показатель распространенности на 100 тыс. нас. — 1208,8, из них умерло за все годы — 3 692 человек, из них на стадии СПИД — 1 158 человек.

- В результате проводимой профилактической работы достигнуто снижение доли новых случаев ВИЧ-инфекции среди молодежи с 54% в 2000 году до 1% в 2023 году. Уверена, благодаря активной деятельности нашего волонтерского движения ежегодно будут снижаться негативные показатели, - отметила министр.

464 новых случаев ВИЧ-инфицирования зарегистрировано за 2023 год. Превалирующим путем передачи остается половой — 96,4% от вновь выявленных случаев.

Процент инфицированных парентеральным путем (при употреблении наркотиков) составил 2,2%. Всего с 2000 года родилось 2 191 детей, из них инфицировались от матери 100 детей.

Возрастное ограничение 16+





Фото: телеграм канал министра здравоохранения РБ Евгении Лудуповой