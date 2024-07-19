Общество 19.07.2024 в 10:50

Утки в Бурятии подкинули свои яйца гусям

Наивные гуси так и не поняли подвоха
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Текст: Елена Кокорина
Утки в Бурятии подкинули свои яйца гусям

Забавной новостью поделились в Этнографическом музее Бурятии. Местные утки там переняли повадки кукушек и подложили свои яйца соседке-гусыне.

- У нас хорошая новость! Многие знают, что в нашем живом уголке живут гуси и утки. Две недели назад у них родилось потомство. Но среди гусей были найдены две «подсадные утки», которые подкинули гусыне свои яйца. А гуси, в свою очередь, приняли птенцов как своих, - пишут в группе музея.

Гостей и жителей города теперь приглашают в Этнозоосад, чтобы полюбоваться на этих милых пернатых жителей.

От себя добавим, что птенцы утят и гусят очень сильно отличаются друг от друга и размерами, и потребностями. Будем надеяться, что закон материнства в природе возьмет верх и маленьких утят не постигнет судьба "Гадкого утенка", а родители-гуси так и будут продолжать их считать своими.

Фото: Этнографический музей

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птицы музей Этнографический музей утки гуси яйца

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