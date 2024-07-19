Для родственников осужденных в Бурятии прошел День открытых дверей

Для родственников осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии № 2 в Бурятии состоялся День открытых дверей.

- Сотрудники колонии провели для гостей экскурсию, в рамках которой они посетили промышленную зону, а также церковь и дуган учреждения. В ходе экскурсии им рассказали об истории пенитенциарного учреждения, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.

После экскурсии родственники посетили концерт вокально-инструментального ансамбля «Южане» в клубе учреждения, а потом пообщались со своими родными.

Такие встречи проводятся в целях поддержания социально полезных связей осужденных с родственниками, а также для стимулирования осужденных к правопослушному поведению.

Фото: УФСИН России по республике Бурятия