Общество 19.07.2024 в 11:43
В Улан-Удэ бизнесмену объявили предостережение за продажу хот-догов с плесенью
Материалы проверки направлены в Роспотребнадзор
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ специалисты Россельхознадзора проверили предпринимателя, который продавал хот-доги с плесенью.
«Установлено, что организатор общественного питания использует продукцию без ветеринарных сопроводительных документов (эВСД), подтверждающих качество и безопасность. В частности, не на весь ассортимент продукции животного происхождения, используемого в меню, имеются эВСД», - сообщили в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
По итогам проверки предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения ветеринарного законодательства. Материалы проверки ведомство направит в Роспортебнадзор.
Фото: телеграм-канал «Информ полис»
«Установлено, что организатор общественного питания использует продукцию без ветеринарных сопроводительных документов (эВСД), подтверждающих качество и безопасность. В частности, не на весь ассортимент продукции животного происхождения, используемого в меню, имеются эВСД», - сообщили в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
По итогам проверки предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения ветеринарного законодательства. Материалы проверки ведомство направит в Роспортебнадзор.
Фото: телеграм-канал «Информ полис»
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