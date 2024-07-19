В Улан-Удэ бизнесмену объявили предостережение за продажу хот-догов с плесенью

В Улан-Удэ специалисты Россельхознадзора проверили предпринимателя, который продавал хот-доги с плесенью.«Установлено, что организатор общественного питания использует продукцию без ветеринарных сопроводительных документов (эВСД), подтверждающих качество и безопасность. В частности, не на весь ассортимент продукции животного происхождения, используемого в меню, имеются эВСД», - сообщили в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.По итогам проверки предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения ветеринарного законодательства. Материалы проверки ведомство направит в Роспортебнадзор.Фото: телеграм-канал «Информ полис»