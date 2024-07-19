Общество 19.07.2024 в 12:11
В Бурятии опровергли информацию о пьяном министре за рулем
В полиции сообщили, что Евгения Коркина никто не задерживал
Текст: Андрей Константинов
В МВД Бурятии назвали недостоверной информацию о задержании врио министра строительства и ЖКХ Бурятии Евгения Коркина. Ранее ряд телеграм-каналов сообщил, что высокопоставленный чиновник якобы ехал пьяным за рулем.
«Это не соответствует действительности», - прокомментировали в полиции.
Фото: «Номер один»
«Это не соответствует действительности», - прокомментировали в полиции.
Фото: «Номер один»
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