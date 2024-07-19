В Бурятии опровергли информацию о пьяном министре за рулем

В МВД Бурятии назвали недостоверной информацию о задержании врио министра строительства и ЖКХ Бурятии Евгения Коркина. Ранее ряд телеграм-каналов сообщил, что высокопоставленный чиновник якобы ехал пьяным за рулем.«Это не соответствует действительности», - прокомментировали в полиции.Фото: «Номер один»