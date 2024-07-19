Общество 19.07.2024 в 13:42

В Бурятии не сбавляют темпа капремонта домов

Фонд капитального ремонта подвел итоги работы за 1 полугодие
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Текст: Иван Иванов
В Бурятии не сбавляют темпа капремонта домов
Фонд капитального ремонта, не сбавляя темпов, продолжает обновлять многоквартирные дома, улучшая жизнь жителей республики. Выполнение плановых показателей по капремонту за шесть месяцев этого года превысило 50%. На 1 июля в Бурятии выполнено 294 вида работ в 193 многоквартирных домах. Всего же на год запланировано произвести 585 видов работ в 303 МКД.

«В рамках выполнения своих обязанностей по обеспечению капитального ремонта жилых многоквартирных домов за 1 полугодие 2024 года Фонд капитального ремонта провел работы по замене 3 лифтов, обновлению и ремонту 19 систем горячего водоснабжения и 32 систем холодного водоснабжения. Проведены ремонтные работы 25 систем водоотведения, отопления, выполнено 87 ремонтных работ систем электроснабжения. Отремонтированы 122 крыши, обновлены 2 фасада, восстановлен 1 фундамент», - рассказали в фонде.  

Все вышеперечисленные работы помогают снизить уровень аварийных ситуаций, повысить уровень комфорта жильцов и улучшить внешний облик города в целом.

«Мы не останавливаемся на этом, работы у нас продолжаются в том же темпе, все это у нас стало возможно благодаря слаженной работе всех сотрудников фонда, четкому планированию и своевременному выполнению работ подрядными организациями», - отметила и.о. генерального директора Фонда капитального ремонта Анастасия Сандрыкина.

Так как количество выполненных работ напрямую зависит от эффективности сбора взносов, необходимо напомнить, что один из важных факторов успешной и своевременной реализации программы капитального ремонта является оплата взносов жильцов за капремонт. За первое полугодие текущего года уровень собираемости взносов достиг 95,13%, что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Денежные средства, согласно законодательству, имеют целевое назначение и могут быть направлены только на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в соответствии с перечнем, утвержденным Жилищным кодексом РФ и региональным законодательством о капитальном ремонте.

Напомним, Региональная программа капремонта общего имущества многоквартирных домов утверждена постановлением правительства РБ от от 10.07.2024 года. В нее входит 4029 многоквартирных домов, в которых предусмотрено выполнение 30 040 видов работ.

Фото: предоставлено Фондом капремонта
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