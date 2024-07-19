22 подростка в Кяхтинском районе нашли новую семью

За первое полугодие этого года 22 воспитанника центра «Добрый» из села Субуктуй в Кяхтинском районе обрели свою семью.

- Это больше чем в аналогичном периоде 2023 года на 22 процента. 14 ребят обрели новые семьи, в отношении еще четверых ребят биологические отцы установили отцовство, и четырех забрали к себе родственники, - сообщили в минсоцзащиты РБ.

Дети в основном устраиваются в семьи Иволгинского, Мухоршибирского, Кяхтинского района Республики Бурятия, а также других регионов -Московская область и Приморский край.

- Нужно сказать, что 50 процентов из переданных в новые семьи детей - это дети старше 10 лет, подросткового возраста. В последние годы все чаще усыновляют группы детей – братьев и сестер, рожденных в одной семье. Всего таких групп устроено в семьи - 7, - рассказывает директор центра «Добрый» Туяны Самбуевой.

Также центр активно работает по возврату детей в кровную семью. С биологическими родителями проводится психологическое консультирование, оказывается социальная помощь, составляется с родителями план возвращения детей в семью.

Так, по словам Туяны Самбуевой, во втором полугодии 2024 года вернутся в свои кровные семьи 11 детей.

- К примеру, мама шестерых детей сняла ограничения в родительских правах. И скоро семья воссоединится. Вместе с тем, в отношении родителей других пятерых детей вынесено предупреждение, оно пока не вступило в законную силу, - отметила директор центра «Добрый».

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