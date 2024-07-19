Общество 19.07.2024 в 09:19

В Бурятии модернизируют коммунальную инфраструктуру

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Текст: Иван Иванов
В Бурятии модернизируют коммунальную инфраструктуру
Каждый год в республике проводят целый комплекс мероприятий по поддержке предприятий жилищно-коммунального комплекса за счет местного бюджета.

«В рамках подготовки к отопительному сезону в республике произведена замена и ремонт 8555,6 м инженерных сетей: тепловых сетей – 5950,55 м., сетей водоснабжения – 2023,05 м., сетей водоотведения – 582 м.», – рассказали в Минстрое Бурятии.

Кроме того, до 2025 года будут реализованы мероприятия по строительству ремонту коммунальной инфраструктуры за счет средств Фонда национального благосостояния, Фонда развития территории, инфраструктурного бюджетного кредита.

Практика по модернизации инфраструктуры по программе с привлечением льготных займов за счёт средств Фонда национального благосостояния уже даёт хорошие результаты. С января по июнь текущего года в 17 регионах, включая соседнюю Иркутскую область, построили и модернизировали 71,8 км инженерных сетей, а также ввели 16 объектов ЖКХ, сообщил зампред правительства России Марат Хуснуллин.

«От стабильной работы систем и объектов ЖКХ напрямую зависит качество жизни граждан. Поэтому мы уделяем особое внимание этой сфере. Здесь с годами накопилось достаточно проблем, и мы их поступательно решаем. Работы предстоит ещё много, но уже есть и неплохие результаты», – сказал Марат Хуснуллин.

Фото: «Номер один»
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