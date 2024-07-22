В Улан-Удэ обезоружили бывшего наркомана

У одного из жителей Улан-Удэ накануне обнаружили и изъяли огнестрельное оружие. Оказалось, что мужчина состоит на учете в наркодиспансере и не имеет права быть владельцем огнестрела.

Изъяли у него ствол по инициативе местной прокуратуры, после проведения проверки исполнения законодательства об обороте оружия.

- Установлено, что житель г. Улан-Удэ с 2012 года имел огнестрельное ружье. При всем при этом он состоит на учете в Республиканском наркологическом диспансере с диагнозом «пагубное употребление каннабиноидов». Наличие такого диагноза является противопоказанием для владения оружием, поэтому его у гражданина изъяли, - прокомментировали в прокуратуре республики.

Фото: Номер один