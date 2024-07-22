В здание нового аэропорта Улан-Удэ перенесли мозаичное панно

В здание нового терминала перенесли одно из мозаичных полотен, которые украшают старое здание аэропорта Улан-Удэ. Об этом сообщил директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.

- Проводим перенос в новый вокзал и реставрацию мозаичного панно «Рыбаки на Байкале». Наши бурятские мастера воссоздадут утраченный фрагмент и картина опять будет радовать гостей, но уже в новом вокзале, - рассказал Дмитрий Гармаев.

Напомним, в Бурятии продолжается строительство нового терминала аэропорта «Байкал». Новый терминал позволит увеличить пропускную способность аэропорта до одного миллиона пассажиров в год.

Строящийся новый терминал будет предназначен для внутренних вылетов по России. Международные вылеты будут производиться из старого терминала. Общая площадь нового терминала составит 6,6 тыс. кв. метров.





Фото: аэропорт «Байкал»