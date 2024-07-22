Общество 22.07.2024 в 11:32
В Бурятии стремительно поднимается Джида
Подтопление грозит отдельным участкам в Закаменске
Текст: Андрей Константинов
На фоне непростой ситуации в Тункинском районе, где из-за сильных дождей и подъёма уровня воды в реках обрушился мост, тревожные новости стали поступать и из Замаенского района. Там стремительно поднимается уровень воды в реке Джида, сообщает «Закамна-инфо.24/7».
«Возможно подтопление отдельных участков территории «Дача 1» линий 1 и 2. Просим жителей быть бдительными. В случае прихода воды необходимо срочно покинуть территорию», - предупредила местных жителей администрация Закаменска.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
«Возможно подтопление отдельных участков территории «Дача 1» линий 1 и 2. Просим жителей быть бдительными. В случае прихода воды необходимо срочно покинуть территорию», - предупредила местных жителей администрация Закаменска.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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