Общество 22.07.2024 в 11:32

В Бурятии стремительно поднимается Джида

Подтопление грозит отдельным участкам в Закаменске
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии стремительно поднимается Джида
На фоне непростой ситуации в Тункинском районе, где из-за сильных дождей и подъёма уровня воды в реках обрушился мост, тревожные новости стали поступать и из Замаенского района. Там стремительно поднимается уровень воды в реке Джида, сообщает «Закамна-инфо.24/7».

«Возможно подтопление отдельных участков территории «Дача 1» линий 1 и 2. Просим жителей быть бдительными. В случае прихода воды необходимо срочно покинуть территорию», - предупредила местных жителей администрация Закаменска.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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