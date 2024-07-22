Общество 22.07.2024 в 12:13

В Бурятии представят «Щучку-бургер»

Ответ западному фастфуду изготовят, увы, небольшой партией
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Текст: Петр Санжиев
В Бурятии представят «Щучку-бургер»
В Селенгинском районе Бурятии состоится туристическое мероприятие – «Щучкафест-2024». Этот фестиваль семейного туризма и вкусной еды пройдет впервые. Конкурс на его проведение выиграла районная администрация, мероприятие поддержит министерство туризма.

Фестиваль продлится три дня. Первый день - 26 июля. С 21 часа начнется церемония открытия и будет проведен киносеанс под открытым небом. Следующий день станет основным. Состоится выставка-презентация туристического потенциала с участием поселений района, организуют мастер-классы, ярмарку-продажу сувениров ремесленников, спортивно-танцевальный марафон и семейный квест. Завершится день вечерней программой - концертом и дискотекой.

А последний день «Щучкафеста» посвятят семейным путешествиям - экскурсиям по Селенгинскому району. Направлений будет три: экологический поход по побережью Щучьего озера, автопешеходная экскурсия в небольшое семейское село Ягодное (недалеко от озера) и автоэкскурсия в поселок Новоселенгинск (26 км от озера) с посещением Музея декабристов.

Подчеркнем, что водных мероприятий на Щучьем в рамках фестиваля не планируется. Главная цель - показать гостям, что помимо озера в районе есть и другие интересные туристические локации.

Что касается еды, то будет презентован гастрономический сюрприз – «Щучка-бургер». Его отличительной чертой, по словам организаторов, станет котлета из щуки. Блюдо представят лишь в формате презентации, т. е. количество этих бургеров будет, к сожалению, ограниченным. Локальное новшество приготовят при поддержке местного кафе.

Возрастное ограничение основных мероприятий 0+, экскурсий - 6+ и 12+.

Фото: russianstock.ru
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