В Бурятии представят «Щучку-бургер»

В Селенгинском районе Бурятии состоится туристическое мероприятие – «Щучкафест-2024». Этот фестиваль семейного туризма и вкусной еды пройдет впервые. Конкурс на его проведение выиграла районная администрация, мероприятие поддержит министерство туризма.Фестиваль продлится три дня. Первый день - 26 июля. С 21 часа начнется церемония открытия и будет проведен киносеанс под открытым небом. Следующий день станет основным. Состоится выставка-презентация туристического потенциала с участием поселений района, организуют мастер-классы, ярмарку-продажу сувениров ремесленников, спортивно-танцевальный марафон и семейный квест. Завершится день вечерней программой - концертом и дискотекой.А последний день «Щучкафеста» посвятят семейным путешествиям - экскурсиям по Селенгинскому району. Направлений будет три: экологический поход по побережью Щучьего озера, автопешеходная экскурсия в небольшое семейское село Ягодное (недалеко от озера) и автоэкскурсия в поселок Новоселенгинск (26 км от озера) с посещением Музея декабристов.Подчеркнем, что водных мероприятий на Щучьем в рамках фестиваля не планируется. Главная цель - показать гостям, что помимо озера в районе есть и другие интересные туристические локации.Что касается еды, то будет презентован гастрономический сюрприз – «Щучка-бургер». Его отличительной чертой, по словам организаторов, станет котлета из щуки. Блюдо представят лишь в формате презентации, т. е. количество этих бургеров будет, к сожалению, ограниченным. Локальное новшество приготовят при поддержке местного кафе.Возрастное ограничение основных мероприятий 0+, экскурсий - 6+ и 12+.Фото: russianstock.ru