Общество 22.07.2024 в 12:04

Туристы в Бурятии оказались в заточении из-за обрушенного моста

Свыше 200 туристов обеспечили кровом, едой и водой
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Текст: Елена Кокорина
Туристы в Бурятии оказались в заточении из-за обрушенного моста

153 туриста сейчас находятся в пункте временного размещения в селе Туран Тункинского района и 80 туристов в Окинском районе Бурятии. Районные власти обеспечивают пострадавших водой и горячим питанием, сообщают в телеграмм-канале «Тунка. Бурятия»

- Хотим выразить слова благодарности местным властям Тункинского района и села Туран за оперативное размещение людей, которые оказались в ситуации из-за чрезвычайного положения в связи с обрушением моста в Тункинском районе. Действительно много людей оказавшихся в такой ситуации, но все относятся с пониманием – ведь стихия вещь не управляемая. В селе Туран людей разместили в детском саду и школе. Условия нормальные – все находятся в тепле, места переночевать есть, продукты покупают в местных магазинах. Все живы и здоровы. Надеемся на скорейшее решение сложившейся ситуации, - комментирует зампредседателя комитета по образованию администрации города Валерий Цыбикдоржиев.

Фото:  скриншот видео телеграмм-канала Евгения Луковникова


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