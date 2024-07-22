Туристы в Бурятии оказались в заточении из-за обрушенного моста

153 туриста сейчас находятся в пункте временного размещения в селе Туран Тункинского района и 80 туристов в Окинском районе Бурятии. Районные власти обеспечивают пострадавших водой и горячим питанием, сообщают в телеграмм-канале «Тунка. Бурятия»

- Хотим выразить слова благодарности местным властям Тункинского района и села Туран за оперативное размещение людей, которые оказались в ситуации из-за чрезвычайного положения в связи с обрушением моста в Тункинском районе. Действительно много людей оказавшихся в такой ситуации, но все относятся с пониманием – ведь стихия вещь не управляемая. В селе Туран людей разместили в детском саду и школе. Условия нормальные – все находятся в тепле, места переночевать есть, продукты покупают в местных магазинах. Все живы и здоровы. Надеемся на скорейшее решение сложившейся ситуации, - комментирует зампредседателя комитета по образованию администрации города Валерий Цыбикдоржиев.



Фото: скриншот видео телеграмм-канала Евгения Луковникова



