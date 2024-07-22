В Улан-Удэ унифицируют улицу Гагарина

Мэрия Улан-Удэ намерена ввести единые требования в оформлении улицы Гагарина. Они коснуться рекламы на зданиях, размещения кондиционеров, входных групп, светового решения фасадов, ограждений, банеров, козырьков, уличных торговых зон и т. д.В ходе подготовки изменений была сделана фотофиксация существующего положения, проведен анализ ситуации и разработаны предложения по унификации. Будущая концепция коснется улицы Гагарина на отрезке от улицы Красноармейской до улицы Юных коммунаров.Для обсуждения готовящейся концепции были приглашены 174 организации, которых она затронет. Состоялось четыре раунда обсуждения в онлайн-режиме. В них приняли участие 45 организаций, которые выдвинули 9 предложений. В мэрии Улан-Удэ отмечают, что с 1990-х годов эта улица претерпела большие изменения. Так, на первых этажах домов разместилось много торговых и других организаций. В связи с этим появилось много нареканий по поводу хаотичного внешнего вида улицы.К 10 августа власти намерены доработать архитектурно-художественную концепцию, а в конце этого - начале будущего года утвердить её. Затем начнется отсчет трехгодичного срока, в течение которого все должно быть приведено в соответствие с ней.Один из принципов, который воплощается, это унификация вывесок различных организаций и компаний. Вывеска большой компании не должна быть шикарнее, больше и т. д., чем вывеска небольшой «конторы».«Состоятельные предприниматели, конечно, могут подчеркнуть успешность своего бизнеса, его уровень. Но это должно делаться внутри их магазинов, помещений, а не с помощью уличной вывески», - отмечают в муниципалитете.Такие концепции ранее были разработаны в городе для улиц Коммунистической, Ербанова и некоторых других. Улица Гагарина станет похожей на них, бизнесмены уже не смогут выражать себя в вывесках, на козырьках, входных группах так, как им хочется. Например, многовидовость козырьков будет убрана, останется только несколько их вариантов.Фото: «Номер один»