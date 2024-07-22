Фермеров в Бурятии обозвали скотокрадами

Трое жителей Селенгинского района Бурятии оскорбились и подали в суд на другую местную жительницу за обвинение в воровстве. Не особо подбирая выражений, она назвала истцов «ворами-скотокрадами».

Как рассказали в пресс-службе Селенгинского суда республики, истцы заявили о своих пострадавших чести, достоинстве и репутации, в связи с чем просили женщину опровергнуть распространенные сведения. Помимо этого они решили взыскать с нее по 100 тысяч рублей каждому.

- С декабря 2023 года ответчица выкладывала в общереспубликанскую вайбер-группу сообщения со словами «вор-скотокрад» и «воры-скотокрады», обвиняя истцов в краже своей коровы. В отношении одного из истцов была размещена информация в группе «Вконтакте», где женщина разместила объявление, приложив фотографии истцов. Данные сведения не соответствуют действительности, являются недостоверными, порочат достоинство и деловую репутацию истцов, так как истцы являются фермерами и пользуются уважением коллег, - рассказали в суде Селенгинского района.

Оскорбленные фермеры посчитали, что теперь у людей может сложиться негативное мнение о семье истцов, как о людях, занимающихся кражей скота у соседей, а действия ответчика по распространению недостоверных сведений, причинили им моральный вред и нравственные страдания.

- В судебном заседании ответчица с исковыми требованиями не согласилась, пояснив, что информация, размещенная в мессенджере «Вайбер» в группах и на ее странице в «Вконтакте», соответствует действительности. Историю, связанную с кражей ее коровы, она сделала достоянием общественности, так как таким образом защищала себя, - добавили в суде.

Выслушав участников процесса, суд требования истцов удовлетворил частично и взыскал в пользу каждого из них компенсацию морального вреда в размере 3 тысяч рублей. Также ответчицу обязали удалить размещенную ранее информацию и опровергнуть указанные сведения в Вайбер и «Вконтакте».

Фото: Номер один