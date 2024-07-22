Общество 22.07.2024 в 13:08

Фермеров в Бурятии обозвали скотокрадами

Оскорбившись, они подали в суд и затребовали 100-тысячную компенсацию
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Фермеров в Бурятии обозвали скотокрадами

Трое жителей Селенгинского района Бурятии оскорбились и подали в суд на другую местную жительницу за обвинение в воровстве. Не особо подбирая выражений, она назвала истцов «ворами-скотокрадами». 

Как рассказали в пресс-службе Селенгинского суда республики, истцы заявили о своих пострадавших чести, достоинстве и репутации, в связи с чем просили женщину опровергнуть распространенные сведения. Помимо этого они решили взыскать с нее по 100 тысяч рублей каждому.

- С декабря 2023 года  ответчица выкладывала в общереспубликанскую вайбер-группу сообщения со словами «вор-скотокрад» и «воры-скотокрады», обвиняя истцов в краже своей коровы. В отношении одного из истцов была размещена информация в группе «Вконтакте», где женщина разместила объявление, приложив фотографии истцов. Данные сведения не соответствуют действительности, являются недостоверными, порочат достоинство и деловую репутацию истцов, так как истцы являются фермерами и пользуются уважением коллег, - рассказали в суде Селенгинского района.

Оскорбленные фермеры посчитали, что теперь у людей может сложиться негативное мнение о семье истцов, как о людях, занимающихся кражей скота у соседей, а действия ответчика по распространению недостоверных сведений, причинили им моральный вред и нравственные страдания.

- В судебном заседании ответчица с исковыми требованиями не согласилась, пояснив, что информация, размещенная в мессенджере «Вайбер»  в группах  и на ее странице в «Вконтакте», соответствует действительности. Историю, связанную с кражей ее коровы, она сделала достоянием общественности, так как таким образом защищала себя, - добавили в суде.

Выслушав участников процесса, суд требования истцов удовлетворил частично и взыскал в пользу каждого из них компенсацию морального вреда в размере 3 тысяч рублей. Также ответчицу обязали удалить размещенную ранее информацию и опровергнуть указанные сведения в Вайбер и «Вконтакте».

Фото:  Номер один

 

Теги
фермеры суд воровство скот

Все новости

В Бурятии река отрезала еще три села
22.07.2024 в 14:03
Автодвижение через обрушившийся в Бурятии мост обещают запустить сегодня
22.07.2024 в 13:22
Фермеров в Бурятии обозвали скотокрадами
22.07.2024 в 13:08
Школьники Улан-Удэ подготовят детский путеводитель по городу
22.07.2024 в 13:07
В Улан-Удэ унифицируют улицу Гагарина
22.07.2024 в 13:01
В Бурятии спасли отрезанных рекой рыбаков
22.07.2024 в 12:50
В Бурятии представят «Щучку-бургер»
22.07.2024 в 12:13
Туристы в Бурятии оказались в заточении из-за обрушенного моста
22.07.2024 в 12:04
В Бурятии пешеходов стали пропускать через обрушившийся мост
22.07.2024 в 11:59
В Бурятии стремительно поднимается Джида
22.07.2024 в 11:32
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 июля

Читайте также
Школьники Улан-Удэ подготовят детский путеводитель по городу
Его представят на всероссийском проекте
22.07.2024 в 13:07
В Улан-Удэ унифицируют улицу Гагарина
Её приведут к единой архитектурно-художественной концепции
22.07.2024 в 13:01
В Бурятии представят «Щучку-бургер»
Ответ западному фастфуду изготовят, увы, небольшой партией
22.07.2024 в 12:13
Туристы в Бурятии оказались в заточении из-за обрушенного моста
Свыше 200 туристов обеспечили кровом, едой и водой
22.07.2024 в 12:04
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru