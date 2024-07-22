С черного лесоруба в Бурятии взыскали почти полмиллиона рублей

Черный лесоруб в Бурятии «расстался» с 440 тысячами рублей только с помощью судебных приставов. К выплате такой суммы его приговорил суд за незаконную рубку деревьев.

Как рассказали судебные приставы республики, за желание нажиться на незаконной заготовке дров поплатился житель Муйского района.

- Мужчина незаконно срубил в районном лесничестве 56 деревьев породы лиственница и береза. Общий объем уничтоженных лесных насаждений составил более 58 кубометров. Все деревья он распилил на дрова и вывез с целью продажи. Во время погрузки очередной партии дров предприимчивый лесоруб был задержан сотрудниками полиции и Муйского лесничества, - комментируют приставы.

Суд приговорил мужчину к 2,5 годам лишения свободы условно, а в счет возмещения материального вреда, постановил взыскать с него 440 тысяч рублей.

В Службе судебных приставов установили место работы должника, его расчетный счет в банке и взыскали сумму материального ущерба в полном объеме.

Фото: loon.site