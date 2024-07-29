Условия оплаты труда при ненормированном рабочем дне

Вопрос: «Что положено за ненормированный рабочий день?»

Олег П.

Если нужно работать за пределами обычного времени, для некоторых должностей работодатель может установить ненормированный рабочий день. Но не на постоянной основе, а только при необходимости по распоряжению руководителя. Например, если бухгалтеру нужно подготовить срочные документы, а слесарю - устранить неполадку оборудования.

Ненормированный день не дает работодателю права каждый день задерживать сотрудника или загружать работой, которая не входит в его обязанности.

Труд за пределами рабочего дня не считается сверхурочным. Поэтому доплаты за него нет. Это компенсируется дополнительными днями отпуска. Минимум - 3 дня, но может быть и больше по правилам работодателя.

Работа по выходным и праздникам - по общим правилам. Только по желанию и с компенсацией в виде двойной оплаты или дополнительного выходного.

Нельзя устанавливать ненормированный день:

- сотрудникам с сокращенным днем. Например, несовершеннолетним и инвалидам I и II группы

- тем, кому нельзя работать сверхурочно. Например, беременным

Ненормированный рабочий день должен быть прописан одновременно в двух документах: внутреннем перечне должностей с ненормированным днем, трудовом договоре или дополнительном соглашении к нему.