Условия оплаты труда при ненормированном рабочем дне
Вопрос: «Что положено за ненормированный рабочий день?»
Олег П.
Если нужно работать за пределами обычного времени, для некоторых должностей работодатель может установить ненормированный рабочий день. Но не на постоянной основе, а только при необходимости по распоряжению руководителя. Например, если бухгалтеру нужно подготовить срочные документы, а слесарю - устранить неполадку оборудования.
Ненормированный день не дает работодателю права каждый день задерживать сотрудника или загружать работой, которая не входит в его обязанности.
Труд за пределами рабочего дня не считается сверхурочным. Поэтому доплаты за него нет. Это компенсируется дополнительными днями отпуска. Минимум - 3 дня, но может быть и больше по правилам работодателя.
Работа по выходным и праздникам - по общим правилам. Только по желанию и с компенсацией в виде двойной оплаты или дополнительного выходного.
Нельзя устанавливать ненормированный день:
- сотрудникам с сокращенным днем. Например, несовершеннолетним и инвалидам I и II группы
- тем, кому нельзя работать сверхурочно. Например, беременным
Ненормированный рабочий день должен быть прописан одновременно в двух документах: внутреннем перечне должностей с ненормированным днем, трудовом договоре или дополнительном соглашении к нему.