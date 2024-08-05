Общество 05.08.2024 в 09:00

Помощь соцработника

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Помощь соцработника
Pixabay

Вопрос: «Моей маме 82 года, она проживает одна в квартире. Я живу в другом городе. Хочу оформить договор с социальным центром, чтобы к ней приходил социальный работник. Подскажите, пожалуйста, что входит в перечень услуг, которые оказывают соцработники?»

Галина Иннокентьевна Ф.

На помощь социального работника могут рассчитывать:

- пенсионеры;

- люди с ограниченными возможностями;

- семьи с маленькими детьми, оказавшиеся в трудной ситуации;

- многодетные и семьи с детьми-инвалидами;

- те, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Обязанности специалиста могут отличаться в зависимости от того, насколько самостоятелен его подопечный. 

Соцработник может:

- помочь с приемом пищи и гигиеническими процедурами;

- купить и приготовить еду, доставить воду;

- сделать уборку в квартире, организовать ремонт, оплатить ЖКУ;

- сдать одежду в химчистку или ремонт;

- купить книги, журналы, отправить письмо;

- сопроводить в кино, театр, на выставку;

- помочь оформить путевку в санаторий;

- посодействовать в трудоустройстве или получении образования;

- оказать правовую и психологическую поддержку;

- оказать санитарно-медицинскую и экстренную доврачебную помощь.

Написать заявление на оформление социального обслуживание на дому можно в центре социального обслуживания своего района. Можно прийти лично или вызвать специалиста на дом - он придет и поможет оформить бумаги.

Вместе с заявлением нужно предоставить:

- документ, удостоверяющий личность (паспорт);

- документ, подтверждающий место проживания;

- документы о составе семьи, об условиях проживания, о доходах членов семьи;

- справку об инвалидности и программу реабилитации (если помощь нужна человеку с инвалидностью);

- заключение о состоянии здоровья.

Если заявление подает представитель или родственник, ему нужно приложить документ, подтверждающий полномочия. Например, доверенность или паспорт, в котором указана степень родства.

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