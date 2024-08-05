Помощь соцработника
Вопрос: «Моей маме 82 года, она проживает одна в квартире. Я живу в другом городе. Хочу оформить договор с социальным центром, чтобы к ней приходил социальный работник. Подскажите, пожалуйста, что входит в перечень услуг, которые оказывают соцработники?»
Галина Иннокентьевна Ф.
На помощь социального работника могут рассчитывать:
- пенсионеры;
- люди с ограниченными возможностями;
- семьи с маленькими детьми, оказавшиеся в трудной ситуации;
- многодетные и семьи с детьми-инвалидами;
- те, кто оказался в трудной жизненной ситуации.
Обязанности специалиста могут отличаться в зависимости от того, насколько самостоятелен его подопечный.
Соцработник может:
- помочь с приемом пищи и гигиеническими процедурами;
- купить и приготовить еду, доставить воду;
- сделать уборку в квартире, организовать ремонт, оплатить ЖКУ;
- сдать одежду в химчистку или ремонт;
- купить книги, журналы, отправить письмо;
- сопроводить в кино, театр, на выставку;
- помочь оформить путевку в санаторий;
- посодействовать в трудоустройстве или получении образования;
- оказать правовую и психологическую поддержку;
- оказать санитарно-медицинскую и экстренную доврачебную помощь.
Написать заявление на оформление социального обслуживание на дому можно в центре социального обслуживания своего района. Можно прийти лично или вызвать специалиста на дом - он придет и поможет оформить бумаги.
Вместе с заявлением нужно предоставить:
- документ, удостоверяющий личность (паспорт);
- документ, подтверждающий место проживания;
- документы о составе семьи, об условиях проживания, о доходах членов семьи;
- справку об инвалидности и программу реабилитации (если помощь нужна человеку с инвалидностью);
- заключение о состоянии здоровья.
Если заявление подает представитель или родственник, ему нужно приложить документ, подтверждающий полномочия. Например, доверенность или паспорт, в котором указана степень родства.