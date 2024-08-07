Общество 07.08.2024 в 09:00

Квартиры-студии

Жилое или нежилое помещение?
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Текст: Номер один
Квартиры-студии
Pixabay

Вопрос: «Правда ли, что квартиры-студии относятся к нежилым помещениям?»

Жаргал Ц.

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 16 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ) к жилым помещениям относятся квартира, часть квартиры. В силу ч. 3 вышеуказанной нормы закона квартирой признается структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком обособленном помещении.

Определения квартиры-студии жилищное законодательство не содержит. Однако согласно абз. 4 п. 119 Указаний по заполнению формы федерального статистического наблюдения № С-1 «Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений», утвержденных приказом Росстата от 19.01.2024 № 15, квартира-студия – тип квартиры, основным отличием которого является отсутствие внутренних перегородок, то есть квартира, в которой внутреннее пространство не имеет стен между помещениями различного назначения.

Согласно Указаниям по заполнению формы федерального статистического наблюдения (разд. 2 Указаний по заполнению Формы № 1-РЖ «Сведения об уровне цен на рынке жилья», утвержденных приказом Росстата от 31.07.2023 № 362 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для организации федерального статистического наблюдения за ценами и финансами») при заполнении Формы № 1-РЖ квартиры-студии могут относиться к однокомнатным квартирам.

Термин «квартира-студия» используется при заполнении формы проектной декларации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.04.2022 № 239/пр (примечание 63).

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