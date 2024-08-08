Проверка нотариальных документов с помощью QR-кода

Вопрос: «Можно ли онлайн проверить подлинность документов, выданных нотариусом?»

Наталья Романовна Ч.

Подлинность многих нотариальных документов сейчас можно легко проверить по QR-коду. Его ставят на нотариальных доверенностях, завещаниях, алиментных соглашениях, согласиях супругов, договорах, свидетельствах о праве на наследство, исполнительных надписях и других документах.

Ищите QR-код в правом нижнем углу: он размещается в конце бумаги в единственном экземпляре. На обратной стороне его быть не должно. Если документ состоит из нескольких листов, они скрепляются и нумеруются, а на сшивке проставляется склейка.

Отсканировать QR-код на нотариальном документе можно с помощью бесплатного сервиса на портале Федеральной нотариальной палаты. Так вы узнаете, зарегистрирован документ в электронной системе или нет.

Остерегайтесь мошенников! Сканирование QR-кода напрямую через камеру смартфона может привести вас на фейковый сайт-двойник с недостоверными результатами проверки.