Общество 08.08.2024 в 09:00

Проверка нотариальных документов с помощью QR-кода

Как это сделать?
A- A+
Текст: Номер один
Проверка нотариальных документов с помощью QR-кода

Вопрос: «Можно ли онлайн проверить подлинность документов, выданных нотариусом?» 

Наталья Романовна Ч.

Подлинность многих нотариальных документов сейчас можно легко проверить по QR-коду. Его ставят на нотариальных доверенностях, завещаниях, алиментных соглашениях, согласиях супругов, договорах, свидетельствах о праве на наследство, исполнительных надписях и других документах.

Ищите QR-код в правом нижнем углу: он размещается в конце бумаги в единственном экземпляре. На обратной стороне его быть не должно. Если документ состоит из нескольких листов, они скрепляются и нумеруются, а на сшивке проставляется склейка.

Отсканировать QR-код на нотариальном документе можно с помощью бесплатного сервиса на портале Федеральной нотариальной палаты. Так вы узнаете, зарегистрирован документ в электронной системе или нет.

Остерегайтесь мошенников! Сканирование QR-кода напрямую через камеру смартфона может привести вас на фейковый сайт-двойник с недостоверными результатами проверки.

 

Теги
справбюро

Все новости

В иволгинском селе подсчитывают ущерб от стихии
08.08.2024 в 10:19
В Бурятии начался FLiRT
08.08.2024 в 10:05
На севере Бурятии увеличилось количество лесных пожаров
08.08.2024 в 09:43
Автоледи в Бурятии вылетела с федеральной дороги и покалечила свою пассажирку
08.08.2024 в 09:31
Селенга продолжает подниматься
08.08.2024 в 09:30
В Бурятии значительно увеличили выплаты добровольцам
08.08.2024 в 09:17
Проверка нотариальных документов с помощью QR-кода
08.08.2024 в 09:00
В Улан-Удэ свинец в крови рабочих не впечатлил судей
08.08.2024 в 06:00
В Бурятии осудили начальника отделения почтовой связи
07.08.2024 в 18:34
В Бурятии снова затопило Десятниково
07.08.2024 в 17:47
ЗУРХАЙ
с 7 по 13 августа

Читайте также
В Бурятии начался FLiRT
Коронавирусная инфекция пошла по легкому варианту
08.08.2024 в 10:05
В Бурятии значительно увеличили выплаты добровольцам
Контрактникам будут выплачивать миллион рублей
08.08.2024 в 09:17
В Улан-Удэ свинец в крови рабочих не впечатлил судей
Работники авиазавода не смогли доказать вредность производства и остались без денег
08.08.2024 в 06:00
В Бурятии осудили начальника отделения почтовой связи

Женщина забрала из пенсии осужденного его долг перед почтовым отделением

07.08.2024 в 18:34
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru