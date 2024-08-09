Принцип работы финансовых маркетплейсов
Вопрос: «Что такое финансовый маркетплейс и как он работает?»
Баярма Ц.
Это площадка, где можно сравнить финансовые продукты, выбрать лучшие варианты, сразу заключить договор и оплатить услуги онлайн.
На финансовых маркетплейсах можно оформить:
- вклады, банковские карты;
- займы и кредиты, включая ипотеку и автокредит;
- ОСАГО, каско, ДМС, туристическую и другие страховки;
- инвестиционные вклады, облигации, паи инвестиционных фондов.
Удобство финансовых маркетплейсов заключается в доступе к лучшим предложениям со всей страны. Ехать в банк или страховую компанию не нужно, все можно сделать онлайн. Кроме того, можно продумать и сравнить условия проще. Вся информация собрана в одном месте, предложения можно фильтровать и ранжировать по разным параметрам: цене, сроку, сумме, процентам и т. д. А заключить договор можно в любое время суток. За безопасностью данных и платежей следит Банк России.
Зарегистрироваться и заключить договор:
1. Проверьте, есть ли маркетплейс в списке Банка России.
2. Авторизуйтесь на площадке с помощью логина и пароля от «Госуслуг». Некоторые площадки для идентификации на этом этапе присылают своего сотрудника.
3. Внимательно изучите условия и выберите лучшее предложение.
4. Заключите сделку.
Информация о сделке появится в вашем личном кабинете на «Госуслугах».
В целях безопасности, убедитесь, что в браузере отображается корректная ссылка на платформу. Она должна соответствовать адресу сайта, который указан в реестре Центробанка.
Злоумышленники чаще всего атакуют не сами платформы, а их пользователей, пытаясь получить их данные. Никому не сообщайте конфиденциальную информацию: логины, пароли, реквизиты и коды.
Если вам звонит человек, который представляется сотрудником маркетплейса, положите трубку и сами позвоните по номеру, который указан на официальном сайте.