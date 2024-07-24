Житель Бурятии отсудил у Россетей более 120 тысяч

ПАО «Россети Сибирь» по неизвестной причине отказали жителю Бурятии в технологическом присоединении электрооборудования. Для восстановления своих прав как потребителя, мужчина обратился в региональный Роспотребнадзор.

Роспотребнадзор, в свою очередь, подал иск в защиту прав потребителя.

- Поводом для этого послужили нарушение срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению электрооборудования и отказ в удовлетворении требований потребителя в добровольном порядке. 15 июля судебным участком Северобайкальского района требования Управления были удовлетворены в полном объеме. В пользу мужчины взыскана неустойка в размере 75 тысяч рублей, неустойка в размере 224,19 рублей за один день, начиная с 16 июля 2024 года до фактического исполнения решения суда, штраф в размере 40 тысяч рублей и компенсация морального вреда в размере 5 тысяч рублей, - рассказали в республиканском Роспотребнадзоре.

В ведомстве также напомнили, что для получения консультации о требованиях законодательства в сфере защиты прав потребителей можно обратиться в Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия по телефону 8 (3012) 37-15-30.

Фото: loon.site