Общество 24.07.2024 в 11:33

В Монголии открыли фотовыставку о помощи СССР в строительстве Дархана

Это второй по величине город страны
A- A+
Текст: Чингис Шоноев
В Монголии открыли фотовыставку о помощи СССР в строительстве Дархана
Фотовыставка, посвященная строительству Дархана, открылась в Монголии. Она показывает историю второго по величине города этой страны и ее промышленного центра с момента закладки первого фундамента 17 октября 1961 года. Дархан строили и развивали при технической и экономической помощи СССР и других бывших соцстран: ГДР, Болгарии, Польши, Венгрии и Чехословакии, рассказали в городском музее.

Посетители выставки увидят, что одним из первых был введен в эксплуатацию построенный при помощи Советского Союза элеватор для хранения зерна. Многие горожане узнают себя на снимках, сделанных 1 сентября 1966 года на церемонии открытия средней школы, также построенной при технической и экономической помощи СССР.

«Одна из самых интересных фотографий выставки сделана на улице имени Валентины Терешковой в январе 1966 года. Тогда главы наших государств Леонид Брежнев и Юмжагийн Цыденбал проехали по этой улице в открытом автомобиле, чтобы поприветствовать жителей Дархана», – отметили сотрудники музея.

Среди других объектов, построенных и введенных в эксплуатацию советскими специалистами, главпочтамт, открытый летом 1967 года и пищевой комбинат, который обеспечил потребности Монголии в сахаре. Из жилых массивов, построенных в 1969 году с помощью СССР, выделяются «Квартала дружбы».

Новогодним подарком для дарханцев стал театр «Юность», построенный с помощью советской техники, который сдали в эксплуатацию 28 декабря 1978 года.

Фото: «Номер один»
Теги
Монголия

Все новости

Север Бурятии затянуло дымом
24.07.2024 в 12:09
В Аэропорту Улан-Удэ пройдет фестиваль уличного кино
24.07.2024 в 11:34
В Монголии открыли фотовыставку о помощи СССР в строительстве Дархана
24.07.2024 в 11:33
Более двух тысяч кубометров воды откачали с улиц Улан-Удэ
24.07.2024 в 11:06
В Бурятии продолжатся ливни и дожди
24.07.2024 в 11:05
Житель Бурятии отсудил у Россетей более 120 тысяч
24.07.2024 в 10:54
В Улан-Удэ главбух три года обворовывала компанию, в которой работала
24.07.2024 в 10:23
Школьная учительница из Бурятии стала жертвой мошенника-ФСБшника
24.07.2024 в 10:22
В Бурятии девятиклассник неудачно начал воровскую карьеру
24.07.2024 в 10:12
В Бурятии полностью восстановили проезд на месте обрушившегося моста
24.07.2024 в 09:59
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 июля

Читайте также
В Бурятии продолжатся ливни и дожди
Неутешительный прогноз передали синоптики
24.07.2024 в 11:05
Житель Бурятии отсудил у Россетей более 120 тысяч
Помог ему в этом местный Роспотребнадзор
24.07.2024 в 10:54
Правила доставки товара
Разберем основные
24.07.2024 в 09:00
Чиновники Бурятии поддержали китайский автопром
Бухгалтерия минобразования покупает Chery Tiggo за 3,5 млн рублей
23.07.2024 в 17:53
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru