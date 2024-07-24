В Монголии открыли фотовыставку о помощи СССР в строительстве Дархана

Фотовыставка, посвященная строительству Дархана, открылась в Монголии. Она показывает историю второго по величине города этой страны и ее промышленного центра с момента закладки первого фундамента 17 октября 1961 года. Дархан строили и развивали при технической и экономической помощи СССР и других бывших соцстран: ГДР, Болгарии, Польши, Венгрии и Чехословакии, рассказали в городском музее.Посетители выставки увидят, что одним из первых был введен в эксплуатацию построенный при помощи Советского Союза элеватор для хранения зерна. Многие горожане узнают себя на снимках, сделанных 1 сентября 1966 года на церемонии открытия средней школы, также построенной при технической и экономической помощи СССР.«Одна из самых интересных фотографий выставки сделана на улице имени Валентины Терешковой в январе 1966 года. Тогда главы наших государств Леонид Брежнев и Юмжагийн Цыденбал проехали по этой улице в открытом автомобиле, чтобы поприветствовать жителей Дархана», – отметили сотрудники музея.Среди других объектов, построенных и введенных в эксплуатацию советскими специалистами, главпочтамт, открытый летом 1967 года и пищевой комбинат, который обеспечил потребности Монголии в сахаре. Из жилых массивов, построенных в 1969 году с помощью СССР, выделяются «Квартала дружбы».Новогодним подарком для дарханцев стал театр «Юность», построенный с помощью советской техники, который сдали в эксплуатацию 28 декабря 1978 года.Фото: «Номер один»