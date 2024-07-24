Жительница Бурятии заявила, что её сына-срочника заставляют подписать контракт

23 июля Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова провела приём граждан в Тункинском районе. В общении с местными жителями также участвовали представители 36-й армии и военной прокуратуры Улан-Удэнского гарнизона.Как сообщили в аппарате омбудсмена, в ходе приёма поступило 37 обращений, связанных с СВО. Они касались поиска без вести пропавших военнослужащих, получения денежного довольствия и различных выплат, оказания медицинской помощи, предоставления отпусков, уголовного преследования и так далее.Так, сестра одного военного пожаловалась, что после заключения контракта в мае этого года брат никаких выплат не получил. В ответ представители 36-й армии пояснили, что данный вопрос решается, а перерасчёт бойцу сделают в августе.Мать солдата-срочника сообщила, что сына заставляют подписать контракт. Заместитель командующего 36-й армии пояснил, что это незаконно и взял вопрос на контроль. Также данной проблемой займется военная прокуратура.Племянница еще одного военнослужащего рассказала, что её дядя участвовал в СВО с августа 2023 года, а сейчас находится в отпуске по болезни. Ему диагностировали рак челюсти 4-й степени и гепатит «С». Однако медики воинской части не проводят военно-врачебную комиссию для определения его годности к службе и дальнейшего увольнения. Поскольку воинская часть находится в Екатеринбург, родственникам трудно самостоятельно решить этот вопрос.«Все обращения граждан приняты в работу и поставлены на контроль», - заверили в аппарате Уполномоченного по правам человека.Фото: «Номер один»