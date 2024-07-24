Общество 24.07.2024 в 12:24

Алиментщиков Бурятии заставили знатно раскошелиться

Приставы взыскали с них более 300 миллионов
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Текст: Елена Кокорина
Алиментщиков Бурятии заставили знатно раскошелиться

Судебные приставы Республики Бурятия за первое полугодие 2024 года взыскали свыше 336 миллионов рублей с должников по алиментам. Это почти на 85 миллионов больше, чем в первом полугодии прошлого года.

- На сегодняшний день 1 259 жителей республики, не выплачивающих алименты, ограничили в праве вождения автомобилем. В отношении более 4,4 тысяч человек применяется временное ограничение на выезд из страны. У каждого десятого должника арестовано имущество, - рассказал главный судебный пристав республики Пётр Ертанов.

Благодаря постоянной работе судебных приставов с должниками, права на получение алиментов реализуются по 89% исполнительных производств.

Фото:  Номер один

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алименты выплаты судебные приставы арест

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