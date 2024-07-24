Общество 24.07.2024 в 14:37

Россия замкнула пятерку стран по числу граждан, работающих в монгольских компаниях

Абсолютное лидерство принадлежит Китаю
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Россия замкнула пятерку стран по числу граждан, работающих в монгольских компаниях
По итогам первого полугодия 2024 года Россия вошла в пятерку стран по числу граждан, работающих в компаниях и организациях Монголии. Об этом сообщил национальный статистический комитет соседней страны.

«По итогам первого полугодия 2024 года в Монголии работают 15 609 иностранцев из 102 стран. Это на 4 тысячи человек или 39,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Из них граждане КНР составляют 71,1%, Индии – 7,6%, Вьетнама -3,9%, Турции – 2,7%. Замыкают пятерку россияне, которые составляют 2,1% иностранных сотрудников монгольских организаций», – привело данные статистическое ведомство.

По его информации, большинство трудоустроенных иностранцев работают в горнодобывающей, строительной и перерабатывающей отраслях Монголии. Поэтому 14,4 тыс. человек или 92,3% иностранных работников составляют мужчины в возрасте от 35 до 39 лет. Почти половина (46,6%) таких специалистов проживают по месту работы в центральных регионах страны.

Среди россиян, работающих в Монголии, выделяется группа соотечественников, которые живут в этой стране в четвертом и пятом поколениях. Ранее посол РФ в Монголии Алексей Евсиков сообщил корреспонденту ТАСС о том, что русскоязычная диаспора в стране увеличивается за счет того, что приезжают работать молодые россияне, в том числе бизнесмены.

Русская диаспора в Монголии формировалась в результате трёх волн переселения. Они проходили в первые годы прошлого столетия, в 1920-1930 годы и 1940-1950 годы в Советском Союзе.

Эмигрантов первых двух волн в социалистической Монголии называли «местными русскими» и долго считали политически неблагонадёжными. Вернуться на историческую родину они не могли до 1956 года, паспорта им не выдавали до 1970-х годов. Специалистам, которые приезжали в Монголию работать из СССР, не советовали общаться с «местными русскими». Им разрешили выехать в Советский Союз, когда в 1956 году советское посольство возглавил Вячеслав Молотов.

Это стало началом русского исхода из Монголии. Он продолжался до 1990-х годов, когда русская диаспора сильно уменьшилась. Сегодня, по мнению российского посла, идёт обратный процесс, которому способствуют безвизовый режим между нашими странами и либеральный визовый режим Монголии.

Фото: «Номер один»
Теги
Монголия

Все новости

В Бурятии чиновники райадминистрации обзавелись уголовным делом
24.07.2024 в 15:24
«Я очень доволен этим созывом»
24.07.2024 в 14:56
Россия замкнула пятерку стран по числу граждан, работающих в монгольских компаниях
24.07.2024 в 14:37
В Улан-Удэ самокатчики нарушают правила и катаются пьяными
24.07.2024 в 14:24
Дворник в Бурятии ограбила своих соседей
24.07.2024 в 13:52
В Улан-Удэ восстановили сбитую иномаркой опору
24.07.2024 в 13:36
В Бурятии задержали мастера-оружейника
24.07.2024 в 13:25
Ребенок получил черепно-мозговую травму в детском саду Бурятии
24.07.2024 в 13:22
Алиментщиков Бурятии заставили знатно раскошелиться
24.07.2024 в 12:24
Жительница Бурятии заявила, что её сына-срочника заставляют подписать контракт
24.07.2024 в 12:22
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 июля

Читайте также
«Я очень доволен этим созывом»
Александр Иринчеев оценил проделанную работу на своем округе
24.07.2024 в 14:56
В Улан-Удэ самокатчики нарушают правила и катаются пьяными
Некоторые даже пытаются удрать от экипажей ГИБДД
24.07.2024 в 14:24
Алиментщиков Бурятии заставили знатно раскошелиться
Приставы взыскали с них более 300 миллионов
24.07.2024 в 12:24
Жительница Бурятии заявила, что её сына-срочника заставляют подписать контракт
В ситуации будет разбираться военная прокуратура и руководство 36-й армии
24.07.2024 в 12:22
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru