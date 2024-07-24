Россия замкнула пятерку стран по числу граждан, работающих в монгольских компаниях

По итогам первого полугодия 2024 года Россия вошла в пятерку стран по числу граждан, работающих в компаниях и организациях Монголии. Об этом сообщил национальный статистический комитет соседней страны.«По итогам первого полугодия 2024 года в Монголии работают 15 609 иностранцев из 102 стран. Это на 4 тысячи человек или 39,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Из них граждане КНР составляют 71,1%, Индии – 7,6%, Вьетнама -3,9%, Турции – 2,7%. Замыкают пятерку россияне, которые составляют 2,1% иностранных сотрудников монгольских организаций», – привело данные статистическое ведомство.По его информации, большинство трудоустроенных иностранцев работают в горнодобывающей, строительной и перерабатывающей отраслях Монголии. Поэтому 14,4 тыс. человек или 92,3% иностранных работников составляют мужчины в возрасте от 35 до 39 лет. Почти половина (46,6%) таких специалистов проживают по месту работы в центральных регионах страны.Среди россиян, работающих в Монголии, выделяется группа соотечественников, которые живут в этой стране в четвертом и пятом поколениях. Ранее посол РФ в Монголии Алексей Евсиков сообщил корреспонденту ТАСС о том, что русскоязычная диаспора в стране увеличивается за счет того, что приезжают работать молодые россияне, в том числе бизнесмены.Русская диаспора в Монголии формировалась в результате трёх волн переселения. Они проходили в первые годы прошлого столетия, в 1920-1930 годы и 1940-1950 годы в Советском Союзе.Эмигрантов первых двух волн в социалистической Монголии называли «местными русскими» и долго считали политически неблагонадёжными. Вернуться на историческую родину они не могли до 1956 года, паспорта им не выдавали до 1970-х годов. Специалистам, которые приезжали в Монголию работать из СССР, не советовали общаться с «местными русскими». Им разрешили выехать в Советский Союз, когда в 1956 году советское посольство возглавил Вячеслав Молотов.Это стало началом русского исхода из Монголии. Он продолжался до 1990-х годов, когда русская диаспора сильно уменьшилась. Сегодня, по мнению российского посла, идёт обратный процесс, которому способствуют безвизовый режим между нашими странами и либеральный визовый режим Монголии.Фото: «Номер один»