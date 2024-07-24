В БГУ приедут 26 школьников из ЛНР и ДНР

«Университетские смены» – общероссийский проект, который помогает школьникам и студентам колледжей определиться с выбором будущей профессии, а также получить ценный опыт и знания для дальнейшей учебы и работы. Участвующие в проекте школьники посещают разные вузы России, погружаются в студенческую жизнь и знакомятся с достопримечательностями других регионов.В Улан-Удэ в Бурятский государственный университет в сентябре приедут 26 детей из ДНР и ЛНР. Ребята будут проживать в общежитии кампуса университета, примут участие в интересных образовательных, спортивных, культурно-творческих мероприятиях, погрузятся в увлекательную и насыщенную студенческую жизнь.«Гостей ждет богатая экскурсионная программа в Байкальский заповедник, Иволгинский дацан, обзорная экскурсия по городу Улан-Удэ «От острога до столицы», – рассказали в бурятском университете.Фото: «Номер один»