Общество 24.07.2024 в 10:01

В БГУ приедут 26 школьников из ЛНР и ДНР

Они стали участниками проекта «Университетские смены»
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Текст: Иван Иванов
В БГУ приедут 26 школьников из ЛНР и ДНР
«Университетские смены» – общероссийский проект, который помогает школьникам и студентам колледжей определиться с выбором будущей профессии, а также получить ценный опыт и знания для дальнейшей учебы и работы. Участвующие в проекте школьники посещают разные вузы России, погружаются в студенческую жизнь и знакомятся с достопримечательностями других регионов.

В Улан-Удэ в Бурятский государственный университет в сентябре приедут 26 детей из ДНР и ЛНР. Ребята будут проживать в общежитии кампуса университета, примут участие в интересных образовательных, спортивных, культурно-творческих мероприятиях, погрузятся в увлекательную и насыщенную студенческую жизнь.

«Гостей ждет богатая экскурсионная программа в Байкальский заповедник, Иволгинский дацан, обзорная экскурсия по городу Улан-Удэ «От острога до столицы», – рассказали в бурятском университете.

Фото: «Номер один»
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