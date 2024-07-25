Общество 25.07.2024 в 09:36

В Бурятии эвакуировали детей из лагеря

Причиной этого стала угроза подтопления
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии эвакуировали детей из лагеря
Вчера администрация Джидинского района приняла решение в превентивном порядке вывезли детей из детского лагеря «Черемушки». Причиной этого стал подъем уровня воды в реке Джида и возможная угроза подтопления.

«78 детей, отдыхавших в лагере, и 10 человек персонала вывезены в пункт временного размещения. Они пробудут там до стабилизации обстановки. В настоящее время все дети в удовлетворительном состоянии находятся в здании школы села Петропавловка, где им обеспечено питание, медицинский осмотр и комфортные условия пребывания», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Напомним, обильные осадки привели к повышению уровня рек в нескольких районах Бурятии. От подтопления сейчас страдают жители Окинского, Тункинского, Джидинского и Закаменского районов.

Фото: «Джида -инфо 24/7»
Теги
подтопление

Все новости

Житель Бурятии в памперсе и простыне сбежал из реанимации
25.07.2024 в 09:47
В Бурятии эвакуировали детей из лагеря
25.07.2024 в 09:36
Житель Бурятии сбил девочку и от испуга сжег свой автомобиль
25.07.2024 в 09:27
Побегом из детсада в Улан-Удэ занялась прокуратура
25.07.2024 в 09:16
Новая трагедия на воде случилась в Улан-Удэ
25.07.2024 в 09:07
Услуги, навязанные сотовым оператором
25.07.2024 в 09:00
В Бурятии кубометр дров можно купить по цене одной буузы
25.07.2024 в 06:00
Общественный туалет в центре Улан-Удэ пострадал от вандалов
24.07.2024 в 17:52
В Бурятии вода уходит с подтопленных дорог
24.07.2024 в 17:37
В центре Улан-Удэ построят три пятиэтажных паркинга
24.07.2024 в 17:21
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 июля

Читайте также
Услуги, навязанные сотовым оператором
Что нужно знать?
25.07.2024 в 09:00
В Бурятии кубометр дров можно купить по цене одной буузы
Изъятая силовиками древесина уходит с молотка за символическую плату
25.07.2024 в 06:00
Общественный туалет в центре Улан-Удэ пострадал от вандалов
Непорядочные граждане сломали там смеситель
24.07.2024 в 17:52
В центре Улан-Удэ построят три пятиэтажных паркинга
Мест для машин во дворах новых многоэтажек не будет
24.07.2024 в 17:21
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru