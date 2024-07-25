В Бурятии эвакуировали детей из лагеря

Вчера администрация Джидинского района приняла решение в превентивном порядке вывезли детей из детского лагеря «Черемушки». Причиной этого стал подъем уровня воды в реке Джида и возможная угроза подтопления.«78 детей, отдыхавших в лагере, и 10 человек персонала вывезены в пункт временного размещения. Они пробудут там до стабилизации обстановки. В настоящее время все дети в удовлетворительном состоянии находятся в здании школы села Петропавловка, где им обеспечено питание, медицинский осмотр и комфортные условия пребывания», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Напомним, обильные осадки привели к повышению уровня рек в нескольких районах Бурятии. От подтопления сейчас страдают жители Окинского, Тункинского, Джидинского и Закаменского районов.Фото: «Джида -инфо 24/7»