Семью в Улан-Удэ наказали за самовольное подключение к электросетям

С улан-удэнской семьи судебные приставы взыскали свыше 235 тысяч рублей. Такое решение вынес суд за незаконное подключение электричества.

- Всю сумму горожане должны были выплатить в пользу ресурсоснабжающей организации из-за безучетного потребления электрической энергии в течении шести месяцев. Дом улан-удэнцев был отключен от электричества, однако они самовольно подключились к магистральным сетям, - рассказали в Службе судебных приставов.

В отношении трех членов семьи приставы возбудили исполнительные производства.

- После наложения ареста на расчетные счета в банке, с одного из них были списаны денежные средства. Взысканной суммы хватило для полного погашения задолженности по исполнительному производству, - добавили приставы.

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