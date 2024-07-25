Общество 25.07.2024 в 09:51

Семью в Улан-Удэ наказали за самовольное подключение к электросетям

Им пришлось выплатить 235 тысяч рублей
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Семью в Улан-Удэ наказали за самовольное подключение к электросетям

С улан-удэнской семьи судебные приставы взыскали свыше 235 тысяч рублей. Такое решение вынес суд за незаконное подключение электричества.

- Всю сумму горожане должны были выплатить в пользу ресурсоснабжающей организации из-за безучетного потребления электрической энергии в течении шести месяцев. Дом улан-удэнцев был отключен от электричества, однако они самовольно подключились к магистральным сетям, - рассказали в Службе судебных приставов.

В отношении трех членов семьи приставы возбудили исполнительные производства.

- После наложения ареста на расчетные счета в банке, с одного из них были списаны денежные средства. Взысканной суммы хватило для полного погашения задолженности по исполнительному производству, - добавили приставы.

Фото: Номер один

Теги
подключение электросети суд штрафы

Все новости

Жители Бурятии вышли в поле для сбора конопли
25.07.2024 в 10:53
Молодой боец из Бурятии погиб на спецоперации
25.07.2024 в 10:42
Отдохнувшие с музыкой туристы загадили берег Байкала
25.07.2024 в 10:33
В Бурятии свернули паромную переправу через реку Джида
25.07.2024 в 10:21
Жителям Улан-Удэ раздадут щенков из приютов
25.07.2024 в 10:07
Более 400 человек продолжают бороться с лесными пожарами в Бурятии
25.07.2024 в 09:58
Семью в Улан-Удэ наказали за самовольное подключение к электросетям
25.07.2024 в 09:51
Житель Бурятии в памперсе и простыне сбежал из реанимации
25.07.2024 в 09:47
В Бурятии эвакуировали детей из лагеря
25.07.2024 в 09:36
Житель Бурятии сбил девочку и от испуга сжег свой автомобиль
25.07.2024 в 09:27
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 июля

Читайте также
Жители Бурятии вышли в поле для сбора конопли
Полиция задержала их почти с килограммом марихуаны
25.07.2024 в 10:53
Молодой боец из Бурятии погиб на спецоперации
За проявленную отвагу и самоотверженность Яков Сахнов награжден орденом Мужества посмертно
25.07.2024 в 10:42
Отдохнувшие с музыкой туристы загадили берег Байкала
Свой мусор они пристроили между сосен
25.07.2024 в 10:33
Жителям Улан-Удэ раздадут щенков из приютов
Ярмарка пройдет 27 и 28 июля в приюте «Ананда»
25.07.2024 в 10:07
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru