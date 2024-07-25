Жителям Улан-Удэ раздадут щенков из приютов

В Улан-Удэ пройдет ярмарка животных из городских приютов (возрастное ограничение 0+).

- Горожане смогут посмотреть животных, которые находятся в приютах, и выбрать себе верного друга. Здесь же можно будет зарегистрировать и вакцинировать своего питомца, - сообщили в мэрии.

Мероприятие пройдет 27 и 28 июля с 10:00 до 16:00 на территории приюта «Ананда» по адресу: мкрн Медведчиково, 19а/1. Телефон для справок: 8(9025)623039.

Акция проводится комитетом городского хозяйства администрации г. Улан-Удэ совместно с управлением ветеринарии РБ и зоозащитниками.

Возрастное ограничение 0+

Фото: администрация города Улан-Удэ