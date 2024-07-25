Отдохнувшие с музыкой туристы загадили берег Байкала

Жители поселка Усть-Баргузин в Бурятии в соцсетях жалуются на отдыхающих, после которых на берегах Байкала остаются горы мусора.

Видеоролик появился в телеграм-канале «Типичный Усть-Баргузин». Автор видео показывает, как выглядит берег озера после отдыха таких туристов-дуристов.

- В местности Солдатский в поселке Усть-Баргузин, отдыхающие туристы бросили свой мусор прямо на берегу озера Байкал. На этом месте отдыхала компания, стояли четыре палатки, колонки, светомузыка и гирлянды. Точно не местные, - пишут в группе.

Возмущенный беспорядком местные жители также добавляют, что на выезде установлены мусорные баки, но туристам, по всей видимости, было лень до них донести свой мусор.

Фото: скриншот видео «Типичный Усть-Баргузин»