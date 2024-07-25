Молодой боец из Бурятии погиб на спецоперации

13 июля в ходе спецоперации погиб военнослужащий из Кабанского района Бурятии Яков Сахнов. Ему было 24 года.Как сообщил вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7», Яков Сахнов родился 4 декабря 1999 года в селе Брянск, был младшим ребенком в семье. Окончил Селенгинскую среднюю школу №2. Активно участвовал в жизни класса и школы. Был очень смелым, веселым, добрым, справедливым. Уважал взрослых, был вежлив к ним, учтив, всегда помогал.После окончания школы Яков поступил в Политехнический техникум в Селенгинске на специальность «Технология переработки древесины», получил профессию «Техник-технолог».После окончания техникума Яков был призван в ряды Российской армии, служил в Иркутской области. Демобилизовавшись, вернулся в родной район и стал работать на Селенгинском целлюлозно-картонном комбинате. В свободное от работы время занимался техникой, хорошо разбирался в устройстве машин, увлекался рыбалкой.«По отзывам тех, кто с ним трудился, к работе Яков относился добросовестно, в общении с коллегами был всегда уважителен, добр, отзывчив. Пользовался в трудовом коллективе заслуженным уважением, был трудолюбивым, скромным, со своими обязанностями справлялся хорошо», - рассказали в чате.28 марта 2022 года Яков принял добровольное решение участвовать в спецоперации и подписал контракт. Служил водителем-электриком отделения связи штурмового батальона 11-й Гвардейской десантно-штурмовой бригады.За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Яков Сахнов награжден орденом Мужества посмертно.Прощание с бойцом пройдет сегодня в селе Брянск.Фото: «Кабанск-инфо.24/7»