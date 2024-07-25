Жители Бурятии вышли в поле для сбора конопли

В Тарбагатайском районе Бурятии оперативникам попались два сборщика конопли. При себе у них обнаружили 900 граммов запрещенки.

В МВД республики сообщили, что задержали их вечером 23 июля в поле, неподалеку от села Вознесеновка.

- При себе у них были полимерные пакеты с веществом растительного происхождения. Экспертиза подтвердила, что изъятое – марихуана, массой около 900 граммов. Одному из задержанных 33 года, он ранее судим за аналогичное преступление и вождение в нетрезвом виде. Второму подозреваемому 21 год, ранее не судим, не работает, - рассказали в полиции.

21-летний местный житель пояснил следователю, что его знакомый приехал к нему в гости из города, вместе они решили отправиться в поле для сбора наркотика для личного употребления.

Возбуждены уголовные дела.

Фото: loon.site