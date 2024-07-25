«Весь наш берег захвачен»



Напомним, ранее прокуратура уже занималась схожей ситуацией на Гусином озере. После судебных разбирательств надзорщикам удалось вернуть в собственность государства земельные участки на побережье водоема. Как выяснилось, земли на берегу оформили в частную собственность незаконно.









На популярном озере Гусиное в Бурятии скоро не останется свободного места. Как сообщили в республиканском отделении Общероссийского народного фронта, берег там застроен турбазами впритык к воде – заборы фактически уходят в сам водоем. Это притом, что озеро «спало» по объемам.«Местные жители возмущены – говорят, что ни о каких 20 метрах прибрежной защитной полосы, которые предусмотрены законом, нет и речи. Замеры показывают, что расстояние от одной из турбаз до кромки воды - 2 метра. А где-то и вовсе человек с трудом протискивается между заборами и озером. В итоге жители живут у берега водоема, а пользоваться им не могут. Берег для них недоступен. Антропогенная обстановка ужасает. Если базы строят с нарушениями, нет гарантии, что канализация не уходит прямо в источник», - рассказали фронтовики.Общественники уже обратились в природоохранную прокуратуру, которая сейчас проводит проверку.«Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку в связи с обращениями граждан и публикациями в социальных сетях по факту ограничения доступа к озеру Гусиное и застройке прибрежной полосы озера. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в надзорном ведомстве.Фото и видео: ОНФ