Общество 25.07.2024 в 11:24

«Весь наш берег захвачен»

На Гусином озере турбазы строят впритык к воде
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Текст: Андрей Константинов
«Весь наш берег захвачен»
На популярном озере Гусиное в Бурятии скоро не останется свободного места. Как сообщили в республиканском отделении Общероссийского народного фронта, берег там застроен турбазами впритык к воде – заборы фактически уходят в сам водоем. Это притом, что озеро «спало» по объемам.

«Местные жители возмущены – говорят, что ни о каких 20 метрах прибрежной защитной полосы, которые предусмотрены законом, нет и речи. Замеры показывают, что расстояние от одной из турбаз до кромки воды - 2 метра. А где-то и вовсе человек с трудом протискивается между заборами и озером. В итоге жители живут у берега водоема, а пользоваться им не могут. Берег для них недоступен. Антропогенная обстановка ужасает. Если базы строят с нарушениями, нет гарантии, что канализация не уходит прямо в источник», - рассказали фронтовики.

Общественники уже обратились в природоохранную прокуратуру, которая сейчас проводит проверку.

«Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку в связи с обращениями граждан и публикациями в социальных сетях по факту ограничения доступа к озеру Гусиное и застройке прибрежной полосы озера. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в надзорном ведомстве.

Напомним, ранее прокуратура уже занималась схожей ситуацией на Гусином озере. После судебных разбирательств надзорщикам удалось вернуть в собственность государства земельные участки на побережье водоема. Как выяснилось, земли на берегу оформили в частную собственность незаконно.



Фото и видео: ОНФ
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озеро турбаза ОНФ

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