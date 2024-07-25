Фермеры Бурятии соберутся на День поля

3 августа в Селенгинском районе в п. Темник (с.Ацула) проведут главное сельскохозяйственное событие этого лета - День Поля-2024 (возрастное ограничение 0+).



- В этом году выставку принимает Селенгинский район. День поля пройдет совсем недалеко от поселка Темник, на базе одноименного сельхозпредприятия, возрождающего ценнейший дар Селенгинской долины - плантации облепихи, - сообщили в минсельхозе Бурятии.

Организаторы подготовили удобную выставочную площадку, включающую в себя главную сцену, выставочные и торговые павильоны, фуд-корт зону и зону земледелия. Выставка под открытым небом будет также изобиловать арт-объектами из соломы, овощей и не только.

Огромное поле выставки-ярмарки будет включать в себя: демонстрацию 40 сортов сельскохозяйственных и плодово-ягодных культур, теплицу с искусственным туманом, где размещено для укоренения более 110 тыс. штук. саженцев.

На Дне поля покажут работу мульчера, который позволяет очищать от растительности заросшие деревьями и кустарниками земли. Также зрителей ожидает дегустация морсов, варений и джемов, кроме этого, в этот день состоится отрытие цеха облепихового масла.

В этот же день пройдет ежегодный зрелищный Конкурс пахарей, в котором лучшие трактористы республики будут показывать свои навыки в ювелирной вспашке земли. Местные жители презентуют различные блюда национальной кухни.

Многие крупные российские селекционеры и производители сельхозтехники, средств защиты растений, удобрений и агрохимии примут участие в экспозиции.



Все посетители выставки смогут насладиться насыщенной развлекательной программой с выступлениями звезд бурятской эстрады Нонны и Зорикто Тогочиевых. Для самых маленьких участников Дня Поля подготовлена отдельная программа.



- День поля призван продемонстрировать передовые достижения в сельскохозяйственном производстве, в том числе в области селекции сельскохозяйственных культур с учётом районирования сортов в реальных полевых условиях. Каждый посетивший выставку обязательно найдёт для себя массу интересного и сможет получить ценную информацию по возделыванию культур от опытных специалистов в области сельского хозяйства, увидит образцы современной сельхозтехники. Широко развернется ярмарка местных производителей и фермеров. И это помимо концертной и дегустационной программы, - рассказывает зампред правительства - министр сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Галсан Дареев.

Праздник состоится 3 августа, в пос. Темник, начало в 10.00. До места проведения мероприятия будут курсировать бесплатные автобусы от г. Гусиноозерск.

Возрастное ограничение 0+

Фото: Номер один