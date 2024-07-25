Спикер Хурала Бурятии поучаствовал в освящении колоколов

Председатель Хурала Бурятии Владимир Павлов принял участие в освящении колоколов для строящегося Успенского кафедрального собора в Улан-Удэ. Они изготовлены на Тутаевском колокольном заводе по благословению митрополита Улан-Удэнского и Бурятского Иосифа.Владимир Павлов поздравил прихожан и подчеркнул важность сохранения духовных ценностей и традиций. Он также выразил надежду, что новые колокола будут служить напоминанием о вечных истинах, укрепят дух, веру и уверенность в завтрашнем дне.«Освящение колоколов - это знаменательное, важное и благовестное событие, имеет важное значение для жителей нашей республики. У нас большая, многоликая страна. И в этом многообразии конфессий, культур, традиций, обычаев — наша сила, огромное преимущество и потенциал», - сказал Владимир Павлов.После освящения колоколов началась их установка. Монтаж будет вестись в течение нескольких дней. Для этого в Улан-Удэ прибыли специалисты из Международного центра колокольного звона из Москвы.Напомним, первый камень в основание будущего Успенского кафедрального собора был заложен 13 лет назад. Как отметили священники, строительство самого большого православного храма в Улан-Удэ ведётся в основном на средства, полученные из пожертвований.По окончании освящения возможность ударить в колокола была предоставлена всем желающим.Фото: Хурал Бурятии