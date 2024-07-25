Транспорту запретили заезжать в леса Бурятии

В Бурятии рассказали о введении нового запрета на пребывание в лесах транспорта. С 19 июля 2024 года в КоАП РФ появилась новая норма, благодаря которой вводятся санкции за нахождение в лесу транспорта, оборудования для вырубки или транспортировки древесины без законных на то оснований.

- Нарушение данной статьи предусматривает штраф с конфискацией машин и оборудования. Физлицам онобойдется от 800 до 2000 рублей, должностным – от 40 000 до 50 000 рублей, ИП – от 50 000 до 100 000 рублей, а юрлицам от 300 000 до полумиллиона, - рассказали в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

Ранее распоряжением правительства РФ был определен перечень машин и оборудования для рубки и транспортировки лесных насаждений и древесины. В него вошли лесопогрузчики, краны на гусеничном и колесном ходу, автопогрузчики, электропогрузчики, тракторы, бульдозеры, экскаваторы и другие ТС.

Фото: Елена Кокорина