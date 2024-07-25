Медикам из больницы № 4 Улан-Удэ построят жилье для аренды

Для медработников городской больницы № 4 будут построены специальные дома для аренды в рамках федеральной программы «Доступное арендное жилье».

Изначально программа была рассчитана только для сотрудников Улан-Удэнского авиационного завода, Улан-Удэнского производственного приборостроительного объединения и Улан-Удэнского ЛВРЗ. Теперь туда включат Городскую больницу №4.

Дома строятся в пос. Восточный по ул. Антонова и в 148-м квартале Октябрьского района г. Улан-Удэ.

- Благодаря плодотворной работе правительства Бурятии, Улан-Удэнского авиационного завода и акционерное общество «ДOM.PФ» проект будет реализован в ближайшее время. Также глава Бурятии Алексей Цыденов дал поручение правительству Бурятии выделить 8 арендных квартир в строящемся доме для молодых медицинских работников Городской больницы 4. Это будет пилотное решение для всего ДФО, - собщил главврач Городской больницы №4, депутат народного хурала РБ Михаил Итыгилов.

Квартиры планируются с отделкой и меблировкой, при этом аренда для сотрудника может составить всего 11 тысяч рублей.

Фото: минздрав РБ