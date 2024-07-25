В Бурятии 13 человек заболели энцефалитом после укусов клещей

В Бурятии за медицинской помощью по поводу укусов клещей с начала теплого сезона уже обратилось более 3,5 тысяч человек. Это на 21% выше среднемноголетнего показателя, сообщили в Управлении Роспотребнадзора РБ.На сегодня зарегистрировано 39 больных инфекциями, передающимися клещами. 13 из них заболели клещевым вирусным энцефалитом. Как отметили в Роспотребнадзоре, все они не были привиты против инфекции.В ведомстве напомнили, что при выходе на природу нужно выбирать одежду, которая затруднит доступ клещей к телу, использовать репелленты, проводить само- и взаимоосмотры. Ведь заражение клещевыми инфекциями может привести к инвалидности и даже летальному исходу.Фото: мэрия Улан-Удэ