Общество 25.07.2024 в 14:08

Пара в Бурятии вырастила 10 детей и 14 внуков

Через год супруги отметят золотую свадьбу
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Текст: Елена Кокорина
Пара в Бурятии вырастила 10 детей и 14 внуков

Повел в кино, а привел на сватовство. Такой «трюк» придумал 50 лет назад Евгений Эрдынеев, чтобы связать свою жизнь со своей возлюбленной Гунсэмой.

Сегодня супруги Эрдынеевы из Новой Курбы уже перешагнули 70-летие, но романтику и любовь с годами не растеряли. За свою жизнь им удалось вырастить 10-х детей и 14 внуков. В следующем году чета Эрдынеевых отметит золотой юбилей совместной жизни.

- Они из одной деревни. Жили по соседству, но в детстве разница в пять лет к дружбе не располагает. Гунсэма и не подозревала о столь быстром сватовстве. В весенний майский день Евгений пригласил любимую на концерт. Наспех переодевшись, с собой прихватила подружку. Но трактор избранника привез девушек не к Дому культуры, а к воротам Эрдынеевых. Идти на попятную смысла не было: родители парня уже гостеприимно распахнули калитку и пригласили молодых к накрытому столу, - пишут в Заиграевской районной газете «Вперед».

Оказалось, что предусмотрительный жених подготовил родителей к смотринам, а вот саму невесту не предупредил. Концерта в тот день не предполагалось, но, чтобы совсем не напугать растерянных девчат, сводил их в местный клуб на фильм «Семь невест ефрейтора Збруева». Это кино Гунсэма запомнила на всю жизнь, как символ их долгого семейного счастья.

Фото: loon.site

 

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