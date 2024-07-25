На улицах Улан-Удэ продолжают откачивать воду

Сейчас вакуумные машины откачивают воду с ул. Балтахинова, Дорожной, Залесной, Ленина, Смолина, Калинина, Банзарова, Ключевской, Витебской, на Читинском переезде, сообщает комбинат по благоустройству.





Также специалисты устанавливают мотопомпы в сотых кварталах, на ул. Жердева и Сахьяновой для откачки воды из накопительных емкостей. Это необходимо, чтобы в последующем дождевые потоки из ливневых канализаций уходили в накопители.

Начальники участков объезжают районы и передают информацию о лужах в диспетчерскую. Также специалисты принимают заявки от жителей и оперативно направляют технику для откачки луж.

Оставить заявку на откачку воды можно по телефону: тел. :379-646, 380-838.

Фото: администрация Улан-Удэ