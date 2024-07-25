Общество 25.07.2024 в 15:21

Из детской больницы в Улан-Удэ массово эвакуировали пациентов

Накануне в ДРКБ прошли учения по спасению детей и персонала
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Текст: Елена Кокорина
Из детской больницы в Улан-Удэ массово эвакуировали пациентов

В Детской республиканской клинической больнице прошли пожарно-тактические учения по массовой эвакуации и спасению пациентов. 24 июля там тушили условный пожар и оказывали помощь пострадавшим.

- По легенде при проведении сварочных работ системы отопления в результате разгерметизации ацетиленового баллона произошел взрыв с пламенным горением в отделении травматологии и ортопедии хирургического корпуса ДРКБ на 4-ом этаже. Сигнал о возгорании поступил в пожарную часть по телефону «101». На место были направлены подразделение МЧС, спасатели Улан-Удэнской пожарной службы и Территориального центра медицины катастроф, - рассказали в ДРКБ.

С помощью страховочных тросов спасатели спускали пациентов из окон, а сотрудники больницы выносили условно пострадавших на носилках. Анестезиологи-реаниматологи ДРКБ оказывали экстренную помощь.

В учении приняли участие 180 человек медперсонала, 156 пациентов, 38 ухаживающих, 45 сотрудников МЧС. Также было задействовано 12 единиц спецтехники. Все участники справились с поставленными задачами и продемонстрировав готовность к действиям на объекте с массовым пребыванием людей.

Фото:  ДРКБ

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эвакуация учения мчс спасатели

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