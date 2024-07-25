Общество 25.07.2024 в 16:24

В Бурятии выравнивают провалившийся асфальт у школы

Проблему обещают устранить к новому учебному году
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии выравнивают провалившийся асфальт у школы

В селе Гурульба пытаются решить проблему просадки грунта у местной школы, которой в июне заинтересовались региональные прокуратура и Следственный комитет.

Накануне руководитель управления капстроительства республики выехал в Иволгинский район, проверил, как подрядчик проводит работы и сообщил прокуратуре о сроках завершения работ.

- На сегодняшний день подрядная организация завезла щебень для уплотнения грунта, а также убрала плитку с участков, где произошла просадка. Когда прекратятся дожди произведут подсыпку, уплотнят грунт и до конца следующей недели просадка будет устранена. После будет проводиться работа по укладке нового асфальта, - пояснил руководитель управления капстроительства Анатолий Урбанов.  

Ранее «Номер один» сообщал, что данную школу построили всего пять лет назад, однако после дождей асфальт тротуаров на территории школы вблизи канализационных колодцев и по ходу канализационных путей стал разрушаться. Следком сразу организовал проверку. В Управлении капстроительства, тогда планировали завершить работы к середине августа.

Фото: прокуратура Бурятии

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