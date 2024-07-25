В Бурятии сегодня завершился прием документов в медицинские вузы по целевому направлению. В медицинские колледжи еще можно успеть подать документы до 09 августа.

- Приемная кампания в медицинские ВУЗы и медколледжи идет полным ходом. Постоянно мониторю ситуацию. Благодарю наших будущих студентов, в медицинские ВУЗы на целевые места подано более трёхсот заявлений! В медицинские колледжи Бурятии подано более тысячи заявлений! Очень рада, что ежегодно нашу профессию медицинского работника выбирают все больше земляков, - сообщила зампред правительства РБ-министр здравоохранения Евгения Лудупова.

Прием документов на целевое обучение в медицинские ВУЗы заканчивается сегодня, 25 июля.

В медицинские колледжи Бурятии вступительная кампания продолжится до 9 августа 2024 года.

Всю необходимую методическую помощь оказывает Кадровый центр минздрава Бурятии. Справки по тел.: 8(3012)37-80-42.

Фото: минздрав РБ