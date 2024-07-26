В селе Мухоршибирь открылся Центр общения старшего поколения

25 июля Социальный фонд Бурятии открыл уже третий Центр общения старшего поколения в нашей республике - в селе Мухоршибирь.

Центр станет местом притяжения для пожилых людей, где они смогут с пользой проводить свободное время. В планах у организаторов занятия физкультурой, курсы компьютерной и финансовой грамотности, открытие кружков и клубов разной тематической направленности, викторины, в том числе с коллегами из других центров республики и других регионов, волонтерская деятельность.

- Это уже третий Центр общения старшего поколения в республике. Ранее мы открыли такие центры в Гусиноозерске и Северобайкальске. За время работы здесь прошло более полутора тысяч разных мероприятий, в которых приняли участие свыше 16 тысяч жителей нашей республики старшего возраста. Ежемесячно сюда приходят более 600 человек. Уверен, что и центр в Мухоршибири станет таким же популярным. Добро пожаловать!, — сказал Климентий Шомоев.

Центр общения старшего поколения располагается по адресу: Республика Бурятия, с. Мухоршибирь, ул. Доржиева, 43.

Адреса и программы работы Центров — на сайте СФР https://sfr.gov.ru/grazhdanam/cosp/~9915

Фото: Социальный фонд Бурятии